Гривна продолжила свой быстрый рост

Главное: Курс гривны растет. Доллар и евро снова дешевеют.

Детали: Курс гривны продолжил свой рост. Котировки валют на среду, 16 декабря, публикует Национальный банк Украины.

Сегодня финансовый регулятор сразу на одиннадцать копеек снизил цену американского доллара – до 27,76 гривен.

Также на двадцать копеек подешевел евро – до 33,69 гривен.

Отметим, что укрепление гривны наблюдается уже третью неделю кряду.

Курс валют на 16.12.2020:

В тему: мы писали, что украинцы уже второй месяц кряду массово скупают валюту.