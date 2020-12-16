Гривна продолжила свой быстрый рост

Главное: Курс гривны растет. Доллар и евро снова дешевеют.
Детали: Курс гривны продолжил свой рост. Котировки валют на среду, 16 декабря, публикует Национальный банк Украины.
Сегодня финансовый регулятор сразу на одиннадцать копеек снизил цену американского доллара – до 27,76 гривен.
Также на двадцать копеек подешевел евро – до 33,69 гривен.
Отметим, что укрепление гривны наблюдается уже третью неделю кряду.
Курс валют на 16.12.2020:
В тему: мы писали, что украинцы уже второй месяц кряду массово скупают валюту.