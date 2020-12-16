Смертность от коронавируса в Украине остается очень высокой: данные на 16 декабря

Главное: COVID-19 забрал в Украине еще 264 жизни. Выявлено 10 622 случаев заразы.

Детали: Коронавирус продолжает убивать украинцев. Данные на среду, 16 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 10 622 случаев заразы.

Провели 63 445 тестов: методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705.

С начала пандемии заразились 919 704 человека.

За отчетный период госпитализировали 3 242 человека, а выздоровели 12 549 людей.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 1 858 случаев.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 264 человека. С начала пандемии умерли уже 15 744 человека.

В тему: мы писали, что в Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения.