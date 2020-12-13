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Новости > Названы животные, которые имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом

Названы животные, которые имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом

Агата Кловская
13.12.20 13:20
1125
Названы животные, которые имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом

Главное: Наибольшую вероятность заразиться коронавирусом среди животных имеют хорьки. В меньшей степени кошки, циветты и собаки.

Детали: Исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне выяснили, кто из животных имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом. Об этом сообщается в журнале PLOS Computational Biology.

Ученые исследовали десять видов живых существ. Пять з них — люди, кошки, хорьки, циветты и собаки — заразились COVID-19. Другие пять, утки, крысы, мыши, свиньи и куры, имеют наименьшую уязвимость к заражению по сравнению с людьми или совсем не чувствительны к ним.

Для исследования ученые применили метод компьютерного моделирования. Таким образом, они установили, что основной точкой попадания вируса на поверхность клетки является рецептор ACE2. Некоторые животные имеют низкую энергию всасывания, поэтому инфекция им не опасна.

Ученые отмечают, что такие исследования могут помочь избежать потенциального продолжения пандемии коронавируса. Ведь, зная, как протекает коронавирус у разных животных, можно уменьшить их контакты с человеком и с другими животными, которые имеют потенциальный риск инфицироваться.

«Знание того, какие животные восприимчивы к COVID-19, помогает нам предотвратить вспышки инфекции в более поздний период», — сказал Луис Серрано, профессор исследований ICREA, директор CRG и старший автор исследования.

В тему: По смертности от коронавируса в Европе Украина занимает 29-е место. Сейчас показатель смертности почти в два раза меньше, чем был весной

Тэги: животные, общество, здоровье, коронавирус

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