Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы

Главное: Каковы симптомы COVID-19 у детей? Новые признаки назвали ученые.

Детали: Ученые из медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета заявили о новых симптомах COVID-19 у детей. Появился их доклад.

Сообщается: «Дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмтомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза».

Эксперты говорят: «83% участников нашего исследования имели кожно-слизистые изменения: опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а также так называемый клубничный язык – опухший, бугристый и ярко-красный».

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