Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы

Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы

Агата Кловская
11.12.20 12:30
33
Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы

Главное: Каковы симптомы COVID-19 у детей? Новые признаки назвали ученые.

Детали: Ученые из медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета заявили о новых симптомах COVID-19 у детей. Появился их доклад.

Сообщается: «Дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмтомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза».

Эксперты говорят: «83% участников нашего исследования имели кожно-слизистые изменения: опухшие  и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а также так называемый клубничный язык – опухший, бугристый и ярко-красный».

В тему: мы писали, что в Украине обновлен антирекорд смертности от COVID-19.

Тэги: ученые, здоровье, дети, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

11.12.20 09:00

Украинский арсенал: плавающий транспортер ПТС-2

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса
10.12.20 15:55

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине
11.12.20 11:15
687
Последние новости
11.12.20 12:32

Фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев, — Мулык о выборах в Кривом Роге
11.12.20 12:30

Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы
11.12.20 12:01

На Киевщине десять парней избили полицейских, остановивших пьяного односельчанина
11.12.20 11:28

В НБУ попытались объяснить ноябрьскую инфляцию
11.12.20 11:15

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине
11.12.20 11:03

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы
11.12.20 10:31

Популярный лоукостер обещает высаживать пассажиров, которые откажутся носить маску во время полета
Фото и Видео
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.