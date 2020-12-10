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Новости > В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе Facebook произошел глобальный сбой

Александр Панько
10.12.20 15:26
552
В работе Facebook произошел глобальный сбой

Главное: Сервисы Facebook, среди которых Messenger, Instagram и Whatsapp, подверглись глобальному сбою с центрами в Европе и на Филиппинах.

Детали: Сегодня, 10 декабря, пользователи во всем мире с самого утра столкнулись с проблемами на различных платформах, принадлежащих Facebook. Судя по данным проекта Downdetector, эпицентр проблем находится в Европе. В частности, наибольшее количество жалоб зафиксированы в Польше, Великобритании, Португалии, Дании, Бельгии и Нидерландах.

Второй крупный очаг проблем зафиксирован на Филиппинах.

При этом Украина не отмечена среди стран, в которых зафиксированы перебои в работе сервисов, однако по факту люди также сталкиваются с проблемами.

Больше всего жалоб поступает относительно сообщений в Facebook Messenger — большинство пользователей не могут отправить или прочитать сообщение. Треть жалоб касается проблем подключения к серверу и идентификации в нем.

Данные сервиса Downdetector о проблемах в работе чата Facebook

Отметим, что причины происходящего и время устранения неполадок, неизвестны.

В тему: 10 ноября 2020 года произошел глобальный сбой в работе мессенджера Telegram.

Тэги: Европа, Facebook, Instagram, сбой, технологии, Whatsapp

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