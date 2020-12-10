Джордж Клуни угодил в больницу, слишком старательно готовясь к новой роли в собственном фильме

Главное: Джордж Клуни похудел для роли. И попал в больницу.

Детали: 59-летний голливудский актер Джордж Клуни угодил в больницу. Как пишут западные СМИ, он пошел на экстремальное похудение для новой роли в фильме «Полночное небо», который сам же и режиссирует.

Отмечается: «За четыре дня до начала работы над своим фильмом его госпитализировали с сильной болью в животе. Врачи диагностировали у Джорджа Клуни панкреатит, и он был вынужден провести в больнице несколько дней».

Сам артист признался: «Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой. Моя диета могла способствовать заболеванию».

По слухам актер похудел на тринадцать кило, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.

В тему: ранее мы писали, что наводнение в Великобритании добралось до дома известного голливудского актера Джорджа Клуни.