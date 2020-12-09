Стало известно, какой транспорт пострадает от локдауна в Киеве больше всего

Главное: В ходе локдауна в Киеве будет ограничено движение общественного транспорта. По словам главы Госпродпотребслужбы Олега Рубана, прежде всего это коснется маршрутных такси.

Детали: После введения локдауна ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршрутных такси. По словам начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, последним ограничения коснутся метрополитена.

«При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт», — заявил он в эфире «Громадського радио», добавив, что метро стоит ограничивать в последнюю очередь «благодаря хорошей вентиляции и контролю за ношением масок».

«Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь», — заключил чиновник.

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