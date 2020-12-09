Футболисты ушли с поля посреди матча Лиги чемпионов из-за расистских высказываний судьи

Главное: Матч последнего тура Лиги Чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким клубом «Истанбул» оказался прерван после высказываний резервного арбитра из Румынии. Его обвинили в расизме из-за слова «negro», которое в румынском языке обозначает черный цвет.

Детали: Футбольные клубы «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля во время матча последнего тура Лиги чемпионов из-за расистских высказываний четвертого судьи. Как сообщает Lenta.ru, матч был прерван на 14 минуты при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром».

«Негр там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот негр, так нельзя себя вести», — сказал румынский судья главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание, после чего к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство, а Неймар и Маркиньос пытались выяснить, действительно ли Чолтеску назвал нападающего «негром».

В итоге форвард покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов. Футболистов пытался уговорить вернуться на поле делегат матча, но переговоры ни к чему не привели.

Футболистов турецкой команды также не устроило решение отправить арбитра Чолтеску работать с системой VAR, а вместо него перевести на поле судью, который изначально сидел за пультом VAR. Игроки настаивают, чтобы судью вывели из состава делегации. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вмешаться в конфликт.

При этом, как сообщает издание Get French Football News на своей странице в Twitter, сам скандальный судья Чолтеску отверг обвинения в расизме, объяснив, что «negru по-румынски означает „черный“».

Отметим, что такое объяснение не устроило Демба Ба. «Вы никогда не говорите: „Этот белый парень“, а говорите: „Этот парень“. Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать „Этот черный парень“?», — объяснил свою позицию футболист.

В итоге Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе прерванного матча на сегодня, 9 декабря. Игра начнется с момента, на котором была остановлена. Судить ее будет другая бригада арбитров. На своей странице в Twitter организация также пообещала провести тщательное расследование произошедшего. «Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», — убеждены в УЕФА.

В тему: В середине сентября 2020 года в чемпионате Франции между футболистами «ПСЖ» и «Марселя» произошла массовая драка. По утверждению лидера парижского клуба Неймара, конфликт произошел из-за расистского выпада испанского защитника Альваро Гонсалеса.