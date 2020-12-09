Инсайдер слил характеристики процессора Intel Core i9-11900K

Главное: Появились характеристики процессора Intel Core i9-11900K. Их слил инсайдер.

Детали: Инсайдер ITHome слил характеристики процессора Intel Core i9-11900K. Появились детали.

В публикации сказано, что новая платформа Intel Core i9-11900K станет наиболее производительной в линейке Rocket Lake-S.

Отмечается, что ее презентация планируется на весну 2021 года.

В сообщении сказано: «Одной из главных особенностей процессора, выполненного по 14-нанометровому техпроцессу, станет снижение числа ядер: с 10 нынешних до 8».

Также известно: «Процессор будет работать на базовой частоте 3,5 гигагерц, при максимальной одноядерной в 5,0 гигагерц. При всех активных ядрах частоту ограничат в 4,3 гигагерца. Встроенный видеоускоритель получить 48 исполнительных блоков и 384 потоковых процессора, работая на частоте 1,35 гигагерц».

Кроме этого информируют: «Общая производительность Intel Core i9-11900K, если верить данным бенчмарка Geekbench, сравняется с Ryzen 7 5800X от конкурирующей компании AMD».

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