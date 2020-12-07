Ведущего ядерщика Ирана убили при помощи космических технологий и искусственного интеллекта

Главное: Для убийства иранского физика-ядерщика Мухсина Фахризаде использовались самые современные средства с искусственным интеллектом и спутниковым управлением.

Детали: Иранского физика-ядерщика Мухсина Фахризаде убили с помощью автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник в режиме реального времени, а также камер с приближением и искусственного интеллекта. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальных представителей Корпуса стражей исламской революции, оружие находилось в автомобиле Nissan, припаркованном у обочины.

При этом, как утверждается, на месте происшествия не было людей, которые могли бы стрелять в физика.

Иранские силовики обвиняют в случившемся Израиль и обещают не оставить подобные действия без ответа.

Справка: Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде был убит под Тегераном 27 ноября 2020 года. По предварительным данным, на пути его кортежа произошел подрыв автомобиля Nissan, после чего машину, в которой был ученый, обстреляли неизвестные. В результате нападения погибли несколько человек.