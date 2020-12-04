На Сумщине у ребенка зафиксировано опасное заболевание, которое передается от животных

Главное: В Сумской области у 13-летнего мальчика подозревают опасное инфекционное заболевание — туляремию. Ребенка изолировали.

Детали: У мальчика на Сумщине обнаружили подозрение на опасное инфекционное заболевание — туляремию. Оно передается человеку от животного и может иметь летальный исход, если его вовремя не пролечить. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«По информации ГУ „Сумской ОЛЦ МЗ Украины“, в областной лабораторный центр поступило сообщение о случае подозрения туляремией у 13-летнего мальчика. При проведении эпидрасследования установлено, что 14 ноября 2020 у больного повысилась температура тела, увеличились лимфатические узлы, появилась боль в горле. К врачу-инфекционисту обратился в тот же день», — отметили в ведомстве.

Сейчас мальчика изолировали, чтобы болезнь не распространялась на других.

Туляремия — острое инфекционное заболевание, которым могут заболеть люди и животные. В основном передается человеку от ондатр, крыс, мышей, сусликов, зайцев. Переносчики инфекции — иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

Основные симптомы туляремии: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40° С, сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания, боль в мышцах, тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8 12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечат больного в стационаре, профилактические меры — вакцинация туляремийной вакциной (Эльберта — Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).

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