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Новости > Названо еще одно последствие коронавируса

Названо еще одно последствие коронавируса

Агата Кловская
03.12.20 11:55
869
Названо еще одно последствие коронавируса

Главное: Людей, перенесших коронавирус, предупредили о новом возможном последствии. Оказывается, коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы».

Детали: Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила перенесших COVID-19 людей о преждевременном старении, которое может стать одним из последствий коронавируса. Об этом сообщает «Голос».

По словам Анчи Барановой, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей, по ее словам, были опубликованы в ноябре.

Специалисты обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме.

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Также профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы». По ее мнению, необходимо провести больше подобных исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать.

В тему: В Украине разработан новый ИФА-тест на обнаружение антигена коронавируса. С его помощью тестировать на коронавирус можно до миллиона человек в день.

Тэги: ученые, общество, здоровье, старение, коронавирус, последствие

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