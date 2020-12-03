Стало известно, был ли эффективен карантин выходного дня в Украине

Главное: Карантин выходного дня в Украине дал результат. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Что дал карантин выходного дня в Украине? Детали поведал министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что данная мера позволила уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Он добавил: «Главной целью карантина выходного дня было сбить ураганное распространение коронавируса. Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве – уменьшение заболеваемость до 20%».

Также министр добавил: «Итоговые результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню: мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших».

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