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Новости > Стало известно, был ли эффективен карантин выходного дня в Украине

Стало известно, был ли эффективен карантин выходного дня в Украине

Агата Кловская
03.12.20 10:31
605
Стало известно, был ли эффективен карантин выходного дня в Украине

Главное: Карантин выходного дня в Украине дал результат. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Что дал карантин выходного дня в Украине? Детали поведал министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что данная мера позволила уменьшить количество заболевших коронавирусом.

Он добавил: «Главной целью карантина выходного дня было сбить ураганное распространение коронавируса. Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве – уменьшение заболеваемость до 20%».

Также министр добавил: «Итоговые результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню: мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших».

В тему: стало известно, что ждет украинцев вместо карантина выходного дня.

Тэги: общество, новости Украины, коронавирус, COVID-19, карантин выходного дня

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