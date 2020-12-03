В начале следующей недели в Украине еще больше похолодает

Главное: В Украине ударят морозы. Появился прогноз синоптиков на начало следующей недели.

Детали: В понедельник, 7 декабря, в Украине еще больше похолодает. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что снег возможен в западных областях, а также на юге страны.

Днем будет от 4 мороза до 6 тепла, а ночью от минус 11 до плюс 4.

В Киеве должно быть сухо и малооблачно: днем обещают 1-3 мороза, а ночью похолодает до минус 5-7.

Карта погоды:

В тему: ранее мы писали, что погода в Украине к концу недели улучшится.