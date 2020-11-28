В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию коронавируса

Главное: Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен говорит, что для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужно вакцинировать 60-70% населения планеты.

Детали: Для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Об этом на брифинге в Женеве заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен.

По ее словам, такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса, передает kurier.at.

«Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. Но в этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции», — заявила О’Брайен.

Она также отметила, что на сегодня сложно давать более подробные прогнозы.

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