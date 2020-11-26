Пользователи соцсетей опечалились «смертью» Мадонны, перепутав ее с Марадоной

Главное: Пользователи соцсетей массово скорбят по американской поп-звезде Мадонне, перепутав ее с легендарным аргентинским футболистом Марадоной.

Детали: Пользователи соцсетей перепутали известную американскую поп-диву Мадонну с умершим накануне футболистом Диего Марадоной. Как сообщает Lenta.ru, в итоге ее имя вышло в тренды Twitter на волне соболезнований в связи со «смертью» 62-летней звезды.

RIP Madonna, you’ll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020 Maradona not Madonna ???? — josé andrés ???? (@jandresrc) November 25, 2020

В то же время другие пользователи попытались представить, как удивится певица, когда зайдет сегодня в Twitter.

В тему: Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности 25 ноября. Ему было 60 лет.