Новые школы, стадионы и учебные комплексы: как выглядит «Велике будівництво»-2020

Национальная программа «Велике будівництво», инициированная Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство и ремонт 100 школ, 100 детских садиков, а также 100 стадионов и спортивных комплексов в 2020 году. Юрий Голик показал в Facebook некоторые из них.

Фотографии сделаны в разных областях и населенных пунктах. Среди них есть как села, так и областные центры.

Так, в городе Корюковка Черниговской области реконструировали школу. В Тернополе построили первую очередь центра гребли и водных видов спорта «Водная Арена «Тернополь», а в Чорткове реконструировали спортивную площадку медицинского колледжа.

В селах Корнин и Малево на Ровненщине, поселке Сатанов в Хмельницкой области, поселке Люблинец Волынской области, Вишневом на Киевщине, в селе Хажин Житомирской области реконструировали школы. А в Замулинцах Ивано-Франковской области отремонтировали учебно-воспитательный комплекс.

Это лишь часть завершенных объектов «Великого будівництва». Как ранее объяснял Юрий Голик, цель программы — строить быстро и качественно по всей стране, не растягивая проекты на долгие годы:

«Наша логика была очень простая — давайте выберем все объекты в этой стране, которые кто-то когда-то начинал, и в этом году закончим. Задача — чтобы на 1 января 2021 года из 100% объектов недостроенных по всей стране осталось максимум 10%».