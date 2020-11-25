Главные новости за 25 ноября 2020 года

— Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украине техническое поражение в матче со сборной Швейцарии со счетом 3:0. Таким образом, наша команда покидает Лигу А турнира.

— Правительство Украины готовится к возможному введению жесткого карантина на период новогодних праздников.

— Кабмин принял постановление, в соответствии с которым родители в течение 30 дней с момента рождения ребенка должны получить так называемый «пакет малыша».

— Украинцы, не имеющие декларации с семейным врачом или связи с ним, в случае появления симптомов коронавирусной болезни COVID-19 смогут получить консультацию на специально созданной Министерством здравоохранения «горячей линии».

— COVID-19 наступает. За сутки умерли еще 229 украинцев.

— В Украине начали действовать обновленные Правила дорожного движения. В соответствии с ними все водители и пассажиры такси обязаны быть пристегнутыми, а пешеходы — иметь свтоотражающие элементы на одежде во время передвижения в условиях недостаточной видимости.

— В Киеве у здания Офиса президента Украины обнаженная активистка взобралась на шар и стала выкрикивать «Долой насилие».

— В Национальном банке Украины предупреждают о попытках мошенников завладеть деньгами доверчивых граждан на фоне эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Для этого они обещают компенсации, для получения которых необходимо оплатить «комиссию».

— Сегодня «Шахтер» играет в Лиге чемпионов против «Боруссии» М. Украинской команде пророчат поражение.

— Любовница Бориса Немцова, украинка Анна Дурицкая, утверждает, что накануне покушения российский оппозиционер заметно нервничал. Она также вспомнила, что сразу после убийства в его телефоне покопался какой-то человек.

— Подсчитано число голосов, которые набрали на выборах Джо Байден и Дональд Трамп. Аналитики говорят о рекорде.

— Бизнесвумен из Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая владеет долей в банке «Россия» и горнолыжным курортом в Ленинградской области, в свое время была близка к президенту РФ Владимиру Путину. По данным СМИ, ее дочь очень на него похожа. В Кремле эту информацию не смогли прокомментировать.