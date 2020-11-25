Стала известна реальная стоимость iPhone 12

Главное: Сколько стоит iPhone 12? Названа реальная цена.

Детали: Японские аналитики выяснили, какова себестоимость iPhone 12 от компании Apple. Их цитирует Nikkei.

Они говорят, что его сборка обходится в 373 доллара.

В публикации сказано: «Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов».

Также сообщается: «На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара».

Кроме этого отмечается: «iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов».

В тему: ранее мы писали, что стало известно, каким будет iPhone 13.