Митрополит Антоний озвучил пророческие тезисы об автокефалии почившего Митрополита Владимира

Главное: Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) всегда стоял на каноническом фундаменте развития церковного порядка ради блага православных Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) во время круглого стола в Киево-Печерской лавре, посвященного 85-летию со дня рождения Митрополита Владимира.

«Блаженнейший Митрополит Владимир был действительно символом мира в Украине, очень авторитетным человеком во всем мировом Православии. Митрополит Онуфрий, который является преемником Митрополита Владимира на Киевской кафедре, несет эту миротворческую миссию Предстоятеля, понимает ответственность за то, как развивается Церковь, и за будущее православного мира. Блаженнейший Митрополит Владимир нас, своих учеников, воспитывал именно на этом — быть верным Церкви, быть верным своему народу, своей Родине, и всю свою жизнь отдавать Христу и своему служению. Мудрость и человечность — особая характеристика Блаженнейшего. В любых обстоятельствах он хотел помочь человеку», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь «создалась своей внутренней жизнью, благодаря внутренней энергии и правильному видению ее развития Блаженнейшим».

Митрополит Антоний напомнил о взвешенной позиции Митрополита Владимира относительно автокефалии и манипуляциях некоторых церковных иерархов в отношении высказываний покойного Блаженнейшего.

«Сегодня, к сожалению, некоторые приватизируют память Блаженнейшего и вкладывают в его уста некоторые тезисы и слова, которые больше никто не слышал. Например, об автокефалии. Кто-то себя радует тем, что раскольнические группы, объединившись, получили от патриарха Варфоломея томос. Блаженнейший Митрополит Владимир мудро понимал, что автокефалия — это инструмент для того, чтобы Церковь развивалась правильно. Но он видел что, исходя из внутренней жизни украинского общества, сам статус ничего не сделает. Мы понимали, что искусственный статус автокефалии не объединит православных в Украине, нужно работать изнутри, чтобы понять и свои ошибки, и иметь правильный ориентир, куда двигаться», — подчеркнул владыка Антоний.

Он процитировал слова из выступления Предстоятеля об автокефалии, которые стали пророческими.

«Автокефалия не может быть инструментом достижения консолидации Церкви — она может быть лишь результатом уже достигнутого общецерковного консенсуса. К тому же, как свидетельствует исторический опыт, поспешная автокефалия может послужить предпосылкой дальнейших разделений внутри Церкви», — писал Блаженнейший Владимир.

Управделами УПЦ напомнил, что Митрополит Владимир оберегал жизнь Церкви от вмешательств и использования в политических целях.

По мнению покойного Предстоятеля, «использовать Церковь в политических целях и недальновидно и опасно».

«Мы понимаем, что Церковь, как институт, не может жить вне политики. Однако, церковная жизнь строится не на общественных инструментах, тезисах, а на Самом Христе и на тех внутренних основах, которые идут от святых апостолов и святых отцов. Если политики видят в Церкви только общественный институт и стремятся с ее помощью достичь своей цели, то, как мы видим уже из опыта — и цель не достигается, и если тот, кто считает себя Церковью, включается в эту „игру“, то также не достигает цели, которую ставит перед собой», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка поделился мнением Митрополита Владимира об опасности существования параллельных церковных юрисдикций в Украине из письма, в котором Блаженнейший в 2008 году описывал патриарху Варфоломею ситуацию в украинском Православии.

«В последнее время в украинских средствах массовой информации обсуждается сценарий решения украинского церковного вопроса путем создания в Украине нескольких параллельных православных юрисдикций. Ответственно заявляю, что такой способ решения проблемы является неприемлемым, поскольку: противоречит каноническим принципа „один город — один епископ“; усилить этнофилетические настроения в церковных общинах; усугубит негативные тенденции, ведущие к поляризации украинского общества; может привести к возобновлению жесткого противостояния в борьбе за храмы и церковное имущество; ослабить миссионерский потенциал Православия в Украине на фоне активности новых религиозных движений и униатству; и, наконец, НЕ решит проблемы уврачевания раскола, поскольку в Украине останутся неканонические церковные группы, претендующие на автокефальный статус», — писал Предстоятель.

Митрополит Антоний отметил, что Блаженнейший Владимир любил свой народ, свою страну, чтил ее православные истоки и строил Церковь исключительно на канонической основе.

«Блаженнейший всегда стоял на каноническом фундаменте развития церковного порядка. Жаль, что некоторые, кто считает себя его учениками, переворачивают его слова наизнанку. Молимся за упокой Блаженнейшего Митрополита Владимира, чтобы Господь простил ему все грехи вольные и невольные. Верим, что он молится за свою Церковь. За Церковь, которую он строил, которая сегодня страдает, Церковь, его помнит и молится», — заключил управделами УПЦ.

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