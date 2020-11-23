Сотни уголовных производств и тысячи штрафов: полиция отчиталась о борьбе с нарушителями карантина

Главное: На сегодняшний день Национальная полиция Украины открыла 494 уголовных производства за нарушения условий карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: За два выходных дня правоохранители закрыли 1347 субъектов хозяйствования, работавших вопреки карантинным ограничениям. Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, в частности, речь идет о:

— заведениях торгового и бытового обслуживания — 969;

— заведениях общественного питания — 327;

— учреждениях по оказанию услуг размещения — 18;

— торгово-развлекательных центрах — 22;

— спортивных залах и бассейнах — 5;

— дискотеках и ночных клубах — 4;

— театрах, кинотеатрах и музеях — 2.

Также правоохранители по результатам проверок составили на представителей учреждений 1144 административных протокола.

Всего же с начала действия карантина составлены 58034 административных протокола, начаты 494 уголовных производства.

В тему: За прошедшие выходные сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с представителями Национальной полиции составили 89 протоколов в связи с несоблюдением условий карантина выходного дня. Нарушения зафиксированы в торгово-развлекательных центрах, ресторанах и даже театре. В отношении руководства двух заведений общественного питания открыты уголовные производства по статье о нарушении санитарных норм.

Кроме того, правоохранители уже выписали 1300 административных протоколов за отсутствие масок в общественных местах.