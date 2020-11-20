Главные новости за 19 ноября 2020 года

— За сутки от коронавируса в Украине умерли 257 человек. Зафиксировано еще 13 357 случаев заразы.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько для Украины будет стоить одна вакцина от коронавируса. Также он сказал, сколько украинцев смогут вакцинироваться бесплатно.

— Боятся ли украинцы COVID-19? Ответ дали социологи.

— Накануне в Путивле на территории местной больницы умерла женщина, у которой было подозрение на COVID-19. Почему ее не госпитализировали пока не известно.

— Накануне члены украинской футбольной делегации прибыли в Киев и сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех результаты оказались негативными.

— Жеребьевка отбора чемпионата мира 2022 года состоится уже 7 декабря. Стали известны составы корзин.

— Для того, чтобы европейским странам избежать новых локдаунов, нужно придерживаться простых рекомендаций. А закрытие школ проблему не решит.