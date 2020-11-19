В Церкви посоветовали, какую молитву читать во время пандемии

Главное: Самая основная молитва читается сейчас в храмах за Божественной литургией и звучит из уст священника.

Детали: Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

По словами митрополита, молитва опубликована , ее текст был утвержден Священным Синодом, и за каждым богослужением эта молитва читается.

«Вы можете читать эту молитву дома, а также можете молиться своими словами о себе, о ваших близких, о нашей стране, о городе, в котором мы живем и обо всем мире, потому что мы все нуждаемся сейчас в помощи Божией», — посоветовал председатель Отдела внешних церковных связей.

«Кроме того, мы в молитве призываем Пресвятую Богородицу, просим Ее покрыть нас от всякого зла честным Своим покровом. Мы обращаемся к любимым нами святым. Один из святых, который уже неоднократно являлся верующим, в частности, в Греции и в Болгарии, — греческий святой XX века преподобный Никифор Прокаженный, многие люди сейчас молятся ему. В храме на Большой Ордынке в честь иконы «Всех скорбящих Радость», где я служу, у нас есть часть мощей этого святого, и мы молимся ему о прекращении пандемии коронавируса», — рассказал митрополит Иларион.