Зачем нужен карантин выходного дня? В правительстве попытались дать ответ

Главное: Нужен ли карантин выходного дня? В правительстве привели свои аргументы.

Детали: В правительстве пояснили, зачем необходим карантин выходного дня. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов поведал РБК-Украина.

Чиновник говорит: «Важно, чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного».

Он добавил: «Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям соблазна лишнего перемещения».

Также министр сообщает: «По прогнозу СНБО, если бы не усилили карантин, то в декабре было бы 20-25 тысяч случаев в день».

Резюмируется следующее: «Цель – разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас».

В тему: 17 ноября 2020 года мы писали, что в Украине зафиксирован резкий «всплеск» коронавируса.