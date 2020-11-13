На Сумщине в больнице повесилась женщина, больная коронавирусом

Главное: В одной из больниц Глуховского района (Сумская область) повесилась пациентка. Она была больна коронавирусом.

Детали: В Сумской области в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19. Жительница Глуховского района повесилась туалете госпиталя. Об этом сообщили в полиции Глуховского района.

По словам правоохранителей, 53-летняя женщина была доставлена в больницу 10 ноября с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией. На момент госпитализации она находилась в тяжелом состоянии.

«Женщину нашла соседка по палате. Она повесилась в туалете. После чего позвали персонал. Персонал уведомил руководство больницы, а руководство обратилось в полицию. Ни персонал, ни родственники ничего подозрительного (в поведении женщины перед самоубийством) не заметили», — отметили в полиции.

Причины самоубийства неизвестны. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой «самоубийство».

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