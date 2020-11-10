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Новости > «Арена-Львов» может превратиться в госпиталь для больных коронавирусом

«Арена-Львов» может превратиться в госпиталь для больных коронавирусом

Александр Панько
10.11.20 16:04
744
«Арена-Львов» может превратиться в госпиталь для больных коронавирусом

Главное: Власти Львовской области допускают возможность превращения спортивных сооружений, в том числе «Арены-Львов» в госпитали для больных коронавирусной болезнью COVID-19. На данный момент загруженность коек в регионе превышает 60%.

Детали: На территории стадиона «Арена-Львов» могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Ореста Чемериса, также во Львовской области рассматривают возможность разворачивания госпиталей на территории других спорткомплексов.

«Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства. Мы рассматриваем спроткомплексы и „Арену-Львов“ также», — заявил Чемерис на брифинге 10 ноября.

Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации с пандемией в области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков и интернов.

По его словам, сейчас общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

В тему: Как сообщали СМИ, в середине октября 2020 года власти Польши приняли решение об открытии полевого госпиталя на национальном стадионе в Варшаве. Около 500 мест для людей, инфицированных коронавирусом, были созданы в конференц-залах стадиона, с возможностью кислородной терапии на месте.

Тэги: Львов, здоровье, эпидемия, карантин, стадион, новости Украины, коронавирус, Орест Чемерис

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