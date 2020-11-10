Британский онлайн-словарь назвал главное слово уходящего года

Главное: Слово «локдаун» стало главным в уходящем году, по версии онлайн-словаря Collins. По мнению авторов, именно этот режим изоляции, связанный с распространением коронавирусной болезнью COVID-19 «объединил миллиарды людей во всем мире».

Детали: Британский онлайн-словарь Collins назвал слово lockdown самым популярным в 2020 году. Как объяснили авторы словаря, в списке претендентов были другие слова и выражения, связанные с пандемией, такие как «коронавирус», «социальная дистанция» и «самоизоляция», однако именно «локдаун» «объединил миллиарды людей во всем мире».

«Когда происходит локдаун, люди должны оставаться дома, если им не нужно выходить по определенным причинам — как то ходить на работу, покупать еду или заниматься физическими упражнениями», — объясняет словарь.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is... lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS — Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020

В тему: В 2017 году Оксфордский словарь английского языка объявил словом года youthquake. Этот термин означает культурные, политические или социальные изменения, вызванные влиянием молодого поколения.