Британский онлайн-словарь назвал главное слово уходящего года

Главное: Слово «локдаун» стало главным в уходящем году, по версии онлайн-словаря Collins. По мнению авторов, именно этот режим изоляции, связанный с распространением коронавирусной болезнью COVID-19 «объединил миллиарды людей во всем мире».
Детали: Британский онлайн-словарь Collins назвал слово lockdown самым популярным в 2020 году. Как объяснили авторы словаря, в списке претендентов были другие слова и выражения, связанные с пандемией, такие как «коронавирус», «социальная дистанция» и «самоизоляция», однако именно «локдаун» «объединил миллиарды людей во всем мире».
«Когда происходит локдаун, люди должны оставаться дома, если им не нужно выходить по определенным причинам — как то ходить на работу, покупать еду или заниматься физическими упражнениями», — объясняет словарь.
В тему: В 2017 году Оксфордский словарь английского языка объявил словом года youthquake. Этот термин означает культурные, политические или социальные изменения, вызванные влиянием молодого поколения.