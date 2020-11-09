Украинцам обещают моментальные тесты на коронавирус прямо на дому

Главное: Главный санврач Украины Виктор Ляшко обещает, что в Украине на дому будут проводить тесты на коронавирус, результат которого будет известен через 15-20 минут. На это уже выделили средства.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на коронавирус. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут. Об этом он сообщил в ходе брифинга в понедельник, 9 ноября.

По словам замглавы МОЗ, уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

«Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу», — отметил Ляшко.

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