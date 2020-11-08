Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В Украине больше не осталось зеленых зон карантина

В Украине больше не осталось зеленых зон карантина

Александр Панько
08.11.20 11:51
591
В Украине больше не осталось зеленых зон карантина

Главное: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом.

Детали: С полуночи 9 ноября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Как сообщил на своем канале в Telegram министр кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября.

В соответствии с ним в Украине не осталось «зеленой» и «желтой» зон. В частности, в «красную» зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Остальные областные центры попали в «оранжевую» зоны.

В целом к красной зоне будут отнесены:

— город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

— города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любашовский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

— Царичанский район Днепропетровской области;

— города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

— города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский , Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

— города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

— Марковский район Луганской области;

— Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

— город Николаев Николаевской области;

— города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

— города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

— города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

— города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

— города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

— Великоалександровский район Херсонской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

— города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

К оранжевой зоне отнесли остальные административно-территориальные единицы Украины.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 9 ноября 2020 года

Отметим, что соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на следующие 14 дней.

Узнать о том, какие ограничения действуют в зонах карантина, можно благодаря инфографике Министерства здравоохранения Украины:

Условия адаптивного карантина в Украине

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, подключив к принятию решения относительно «красных» зон местные власти.

22 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые ограничения в регионах «красной» зоны карантина с учетом предложений региональных комиссий.

Напомним: На заседании 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство также ввело ряд ограничений. В частности, изменило правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.

Тэги: Кабинет Министров Украины, эпидемия, карантин, новости Украины, коронавирус, Олег Немчинов, зоны карантина

Комментарии

Статьи

07.11.20 10:22

Фильм «Сплетение»: сказка о мужчине и женщине

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.11.20 08:09

«Барселона» – «Динамо»: мечта, едва не ставшая явью

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины
06.11.20 01:46

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине больше не осталось зеленых зон карантина

В Украине больше не осталось зеленых зон карантина
08.11.20 11:51
555
Последние новости
08.11.20 11:51

В Украине больше не осталось зеленых зон карантина
07.11.20 21:34

Зеленский уже поздравил Байдена с победой на выборах президента США
07.11.20 20:27

В Кривом Роге мужчина устроил кровавую резню на улице. 2 человека убиты, 8 оказались в больнице
07.11.20 15:06

Основной форвард «Динамо» перед матчем с «Шахтером» заразился коронавирусом
07.11.20 13:27

Ученые выяснили кое-что интересное о взаимоотношении полов у первобытных людей
07.11.20 11:05

Стало известно, какой орган совершенно не подвержен коронавирусу
07.11.20 08:55

Коронавирус в Украине «преодолел» страшный психологический рубеж
Фото и Видео
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
Под Радой сцепились «слуги народа»
Под Радой сцепились «слуги народа»
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.