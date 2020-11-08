В Украине больше не осталось зеленых зон карантина

Главное: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости коронавирусом.

Детали: С полуночи 9 ноября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Как сообщил на своем канале в Telegram министр кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября.

В соответствии с ним в Украине не осталось «зеленой» и «желтой» зон. В частности, в «красную» зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Остальные областные центры попали в «оранжевую» зоны.

В целом к красной зоне будут отнесены:

— город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

— города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любашовский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

— Царичанский район Днепропетровской области;

— города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

— города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский , Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

— города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

— Марковский район Луганской области;

— Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

— город Николаев Николаевской области;

— города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

— города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

— города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

— города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

— города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

— Великоалександровский район Херсонской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

— города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

К оранжевой зоне отнесли остальные административно-территориальные единицы Украины.

Отметим, что соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на следующие 14 дней.

Узнать о том, какие ограничения действуют в зонах карантина, можно благодаря инфографике Министерства здравоохранения Украины:

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, подключив к принятию решения относительно «красных» зон местные власти.

22 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые ограничения в регионах «красной» зоны карантина с учетом предложений региональных комиссий.

Напомним: На заседании 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство также ввело ряд ограничений. В частности, изменило правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.