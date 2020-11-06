В ВОЗ призывают готовиться к новой пандемии

Главное: Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировому сообществу с призывом готовиться к новой пандемии. При этом делать это нужно уже сейчас.

Детали: Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает CNN.

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — отметили в организации.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

В тему: В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса.