Стало известно, что нужно исключить из рациона при коронавирусе

Главное: Названы продукты, которые нельзя употреблять при коронавирусе. О них поведал врач.

Детали: Российский врач Филипп Кузьменко рассказал, какие продукты нельзя употреблять при коронавирусе. Его цитируют местные СМИ.

Он поведал, что больным следует ограничить количество соленой еды и стараться не употреблять алкоголь.

Эксперт говорит: «Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни».

Специалист дает совет: «Следует пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь».

Врач поясняет: «Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет».

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