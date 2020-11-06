Киевлянам рассказали, как будет меняться погода в ближайшие дни

Главное: В Киеве будет холодать. При этом ожидается сухая погода.

Детали: В начале следующей недели, 9-10 ноября, в Киеве и области ожидается похолодание. О погоде поведали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что ближайшие дни будут малооблачными – обойдется без дождей.

В выходные днем ожидается плюс 9-11, а ночью 4-6 тепла, однако в понедельник-вторник дневная температура снизится до плюс 6-8. По Киевской области будет чуть теплее.

Карта погоды:

В тему: 3 ноября 2020 года мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные.