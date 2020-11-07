Стало известно, какой орган совершенно не подвержен коронавирусу

Главное: Американские ученые назвали роговицу глаза неуязвимой частью человеческого организма для коронавируса SARS-CoV-2.

Детали: Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали способность различных вирусов заражать клетки роговицы глаза человека. Как сообщает Lenta.ru, речь идет, в частности, о вирусе Зика, вирусе простого герпеса первого типа, а так же возбудителе COVID-19.

Выяснилось, что вирус Зика способен передаваться через трансплантацию роговицы у мышей, однако он не способен эффективно размножаться в роговице глаза человека.

В то же время SARS-CoV-2 вообще не реплицировался.

Неуязвимость роговицы к вирусам объясняется тем, что эпителиальные клетки вырабатывают интерферон III типа (IFN-λ) и его рецептор IFNλR1. Обработка клеток глазными каплями, содержащими IFN-λ, активирует антивирусные гены. Если заблокировать рецептор, то репликация вируса Зика и герпеса усиливается, однако это никак не влияло на SARS-CoV-2.

Эти результаты указывают на то, что, несмотря на наличие ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки, роговица остается неуязвимой для инфекции.

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