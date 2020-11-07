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Новости > Стало известно, какой орган совершенно не подвержен коронавирусу

Стало известно, какой орган совершенно не подвержен коронавирусу

Агата Кловская
07.11.20 11:05
780
Стало известно, какой орган совершенно не подвержен коронавирусу

Главное: Американские ученые назвали роговицу глаза неуязвимой частью человеческого организма для коронавируса SARS-CoV-2.

Детали: Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали способность различных вирусов заражать клетки роговицы глаза человека. Как сообщает Lenta.ru, речь идет, в частности, о вирусе Зика, вирусе простого герпеса первого типа, а так же возбудителе COVID-19.

Выяснилось, что вирус Зика способен передаваться через трансплантацию роговицы у мышей, однако он не способен эффективно размножаться в роговице глаза человека.

В то же время SARS-CoV-2 вообще не реплицировался.

Неуязвимость роговицы к вирусам объясняется тем, что эпителиальные клетки вырабатывают интерферон III типа (IFN-λ) и его рецептор IFNλR1. Обработка клеток глазными каплями, содержащими IFN-λ, активирует антивирусные гены. Если заблокировать рецептор, то репликация вируса Зика и герпеса усиливается, однако это никак не влияло на SARS-CoV-2.

Эти результаты указывают на то, что, несмотря на наличие ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки, роговица остается неуязвимой для инфекции.

В тему: В середине мая 2020 года Ассоциация рыболовов Украины объявила о том, что в бассейне невозможно заразиться коронавирусом. Кроме того, безопасны море, река, сауна и паровая баня.

По словам профессора Дмитрия Иванова, коронавирус не передается через воду.

По словам известного врача Евгения Комаровского, коронавирус не передается половым путем, однако во время секса коронавирус можно легко передать в «процессе поцелуев».

Тэги: США, здоровье, карантин, наука, глаза, исследование, заражение, коронавирус

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