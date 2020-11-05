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Новости > В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии

В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии

Александра Кудрявцева
05.11.20 16:23
626
В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии

Главное: В городах Фоча (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) и Ниш (Сербия) появились муралы с изображением митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича), который отошел ко Господу 30 октября.

Детали: Автором мурала в Фоче стал молодой художник Владимир Миланович Чака, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Игнат RS. Рядом с большим черно-белым изображением профиля митрополита Амфилохия, выполненным на стене здания по мотивам одного из фотопортретов владыки, размещена надпись: «Твоей души мы четки. Твои дети, твоя семья. Прощай дорогой отче, отправляйся в свой дом. Вечная память в Царстве вечном!».

Второй портрет написал Сава Мишич, рядом со зданием начальной школы в сербском Нише.

Идея принадлежит организации «Деятельные акции Делийски вис», на счету которой уже семь муралов.

Молодой преподаватель изящных искусств Савва Мишич — опытный исполнитель таких работ.

«Я люблю расписывать муралы и писать именно людей, которые заслужили, чтобы в городе были их портреты», — говорит художник.

Место для фрески не случайно выбрано возле школы — важно, чтобы дети могли увидеть и почувствовать дух и слово Черногорского митрополита, принять ценности, о которых он говорил, приблизиться к Православию.

По словам священника Бобана Стойковича, молодые люди, инициировавшие акцию, прониклись всем тем, что митрополит Амфилохий проповедовал в своей земной жизни —это человечность, героизм, правда, истина. Они должны стать ориентиром для юных поколений.

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия.

 
Тэги: новости православия, Митрополит Амфилохий

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