Главный «слуга народа» уверен, что Зеленский должен перезагрузить Верховную Раду

Главное: По мнению главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Владимир Зеленский должен распустить Раду в случае расхождения планов и действий между ним и депутатами.

Детали: В случае расхождения планов и действий между депутатами фракции «Слуга народа» и президентом Владимиром Зеленским, как это произошло с законопроектом по КСУ, гарант должен распустить Верховную Раду. Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил в эфире телеканала «Украина-24», сообщает «Страна».

«Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия», — сказал он.

Также Арахамия отметил, что «всегда готов» к досрочным парламентским выборам.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.