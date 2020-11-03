«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки

Главное: Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий утверждает, что роспуск КСУ может привести к проблемам с территориальной целостностью Украины. По его словам, это откроет возможность для местных властей проголосовать за самоопределение или отделение от Украины.

Детали: В случае если Конституционный суд Украины окажется недееспособным, то в стране больше некому будет выполнять функции единственного органа конституционной юрисдикции. Как сообщает «Украинская правда», по словам главы КСУ Александра Тупицкого, «это может привести к нарушению территориальной целостности Украины».

«В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно», — объяснил судья на брифинге 3 ноября, подчеркнув, что в таком случае «возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие».

При этом Тупицкий напомнил, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда, так как в 12 главе Основного закона расписаны все полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда и порядок его увольнения.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.