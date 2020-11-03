Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > «Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки

«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки

Александр Панько
03.11.20 19:23
320
«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки

Главное: Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий утверждает, что роспуск КСУ может привести к проблемам с территориальной целостностью Украины. По его словам, это откроет возможность для местных властей проголосовать за самоопределение или отделение от Украины.

Детали: В случае если Конституционный суд Украины окажется недееспособным, то в стране больше некому будет выполнять функции единственного органа конституционной юрисдикции. Как сообщает «Украинская правда», по словам главы КСУ Александра Тупицкого, «это может привести к нарушению территориальной целостности Украины».

«В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно», — объяснил судья на брифинге 3 ноября, подчеркнув, что в таком случае «возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие».

При этом Тупицкий напомнил, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда, так как в 12 главе Основного закона расписаны все полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда и порядок его увольнения.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.

Тэги: Конституционный Суд Украины, политика, сепаратизм, новости Украины, Александр Тупицкий

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G
03.11.20 20:52

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 3 ноября 2020 года

Главные новости за 3 ноября 2020 года
03.11.20 18:59
472
Последние новости
03.11.20 20:08

Голландцы собрали очень необычный автомобиль
03.11.20 19:41

Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
03.11.20 19:23

«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки
03.11.20 18:59

Главные новости за 3 ноября 2020 года
03.11.20 16:58

В РПЦ заявили о неизменности позиции относительно легализации однополых браков
03.11.20 16:55

В Херсоне доверчивые женщины стали жертвами хитрых мошенников
03.11.20 16:30

ЧАЭС решили закрыть для туристов. Названа причина
Фото и Видео
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
В Одессе произошло жуткое убийство
В Одессе произошло жуткое убийство
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.