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Новости > НАПК возобновил Реестр электронных деклараций чиновников, но признал, что это без толку

НАПК возобновил Реестр электронных деклараций чиновников, но признал, что это без толку

Александр Панько
30.10.20 10:52
354
НАПК возобновил Реестр электронных деклараций чиновников, но признал, что это без толку

Главное: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций. Однако признало, что она не является полноценной.

Детали: Благодаря решению президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября возобновило доступ к Реестру деклараций. Как сообщает пресс-служба ведомства, это произошло во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины.

Как заявил председатель Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков, «это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине». «Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины», — добавил он.

Скриншот страницы Единого государственного реестра электронных деклараций

При этом в НАПК признали, что работа реестра на данный момент не может считаться полноценной.

Так, из-за решения КСУ:

— электронные декларации фактически не могут быть проверены;

— освобождены от ответственности тысяч человек, совершивших коррупционные правонарушения;

— НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой;

— запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т. д.);

— НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.

В тему: Поздно вечером 29 октября 2020 г Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Напомним: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября стало известно, что Европейский суд предупредил Кабинет министров Украины о возможности приостановки действия безвизового режима из-за принятого КСУ решения.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

Тэги: Кабинет Министров Украины, коррупция, Конституционный Суд Украины, политика, декларация о доходах, реестр, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, е-декларации, новости Украины

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