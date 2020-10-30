Трамп сделал очень странную запись у себя в Twitter

Главное: Дональд Трамп признался, что он не является политиком. Соответствующая запись появилась в его Twitter.

Детали: Президент США Дональд Трамп сделал странную запись у себя в Twitter. Она озадачила многих его сторонников.

Американский лидер написал следующее: «Если я не похож на типичного вашингтонского политика, то это потому, что я не политик».

Он также отметил: «Если я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента, то это потому, что я был избран сражаться за вас сильнее, чем кто-либо прежде!».

Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября.

В тему: 27 октября 2020 года мы писали, что Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола.