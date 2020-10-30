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Новости > Кабмин приказал НАПК наплевать на решение Конституционного суда

Кабмин приказал НАПК наплевать на решение Конституционного суда

Александр Панько
29.10.20 21:52
328
Кабмин приказал НАПК наплевать на решение Конституционного суда

Главное: Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Детали: Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 29 октября принял распоряжение «Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции». Как сообщает пресс-служба президента Украины, в соответствии с документом с целью обеспечения надлежащей реализации закона «О предупреждении коррупции» НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций чиновников.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Кроме того, государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентству к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются.

Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

Как сообщает «Украинская правда», премьер-министр Денис Шмыгаль во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины пообещал, что «уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, в том числе политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу».

«Электронное декларирование — это путь к прозрачности, добропорядочности чиновников и сегодня он поставлен под угрозу и Кабинет министров по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций», — убежден глава правительства.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что ряд последних событий, связанных с решениями Конституционного Суда Украины, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

«Нельзя не заметить, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов. Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий», — написал он на своей странице в Facebook, проведя аналогию с событиями 2010-2014 гг, «когда происходила активизация российских „агентов влияния“, сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный Суд Януковиче своим решением дал возможность узурпировать власть».

«Последствия известны», — заключил Данилов.

Скриншот сообщения секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября стало известно, что Европейский суд предупредил Кабинет министров Украины о возможности приостановки действия безвизового режима из-за принятого КСУ решения.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

Тэги: Кабинет Министров Украины, коррупция, Конституция Украины, политика, СНБО, декларация о доходах, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, е-декларации, новости Украины, Денис Шмыгаль

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