У летучих мышей, обитающих на территории России, обнаружили коронавирус

Главное: В Роспотребнадзора заявили, что выявили коронавирус у летучих мышей, которые обитают на территории страны. Впрочем, пока неизвестно, какие именно типы коронавируса удалось обнаружить.

Детали: Специалисты Роспотребнадзора выявили у летучих мышей, обитающих на территории России, коронавирусы. С таким заявлением выступила глава группы постгеномных исследований при ЦНИИ Эпидемиологии Анна Сперанская, сообщает «Голос».

Впрочем, на данный момент неизвестно, какие именно типы коронавируса удалось обнаружить ученым. Эксперт также добавила, что идет работа над уточнением этой информации. Кроме всего прочего у российских летучих мышей при дальнейшем исследовании было выявлено большое количество других вирусов.

Как бы там ни было, подчеркивает Сперанская, особи, которые обитают на территории РФ, несут опасности не больше чем любые другие животные, вроде ежей или лис, которые также переносят ряд опасных для человека заболеваний. Примечательно, что ранее специалисты уже задавались вопросом о том, существует ли вероятность заразиться коронавирусом от летучих мышей, обитающих в России.

Как отмечал кандидат биологических наук Илья Артюшин, риск, в принципе является крайне низким, кроме того, существуют свыше сотни коронавирусов, однако опасными для человека являются лишь три из них.

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