Граждан Украины перестали пускать в Беларусь, – посол

Главное: Власти Беларуси препятствуют пересечению границы республики гражданами Украины, Польши и Литвы.

Детали: Белорусские пограничники принимают меры для недопущения на территорию страны граждан трех соседних стран. Как сообщает «Громадське Радио» со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Беларусь Игоря Кизима, речь идет о Литве, Польше и Украине.

«Все же они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих», — заявил посол.

Между тем, как сообщает УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга заявил, что ему ничего не известно о запрете украинским гражданам посещать Беларусь. «Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне-крайне маловероятным сценарием», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что не видел заявление Кизима. «Я бы хотел посмотреть, что именно он дословно заявил», — заключил Кулеба.

В тему: 17 августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил это целым рядом недружественных действий со стороны белорусского руководства.

Это произошло, в частности, после того как Беларусь передала 32 задержанных наемников из ЧВК «Вагнера» Российской Федерации.

28 августа Украина заморозила все отношения с Беларусью до стабилизации ситуации в стране.

3 сентября Лукашенко озвучил список недружественных стран. Среди них оказалась Украина.

10 сентября послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вопреки дипломатической практике устроили досмотр при въезде в страну.

С 5 ноября Украина официально начала называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности. Таким образом наше государство указывает на непризнание его избрания в качестве президента страны.

Напомним: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США и Канада.