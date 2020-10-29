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Новости > Глава оскандалившегося КСУ стал фигурантом еще одного скандала

Глава оскандалившегося КСУ стал фигурантом еще одного скандала

Александр Панько
29.10.20 09:34
998
Глава оскандалившегося КСУ стал фигурантом еще одного скандала

Главное: Глава Конституционного суда, который на днях отменил антикоррупционную реформу, оказался владельцем незадекларированного земельного участка в аннексированном Крыму. При этом оформление купли-продажи прошло по законодательству оккупационных властей Российской Федерации.

Детали: Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. Как сообщает «Радио Свобода», он владел имением и земельным участком под ним еще до оккупации Крыма Россией, но в 2018 году, будучи заместителем главы КСУ, расширил свои владения, оформив договор купли участка площадью 126 кв. м. у гражданина России Владимира Рисятова.

В качестве подтверждения этой информации издание приводит официальный документ из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.

Выписка из государственного реестра РФ о переходе прав на объект недвижимости в Крыму главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому

По данным издания, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России в то время как для украинских чиновников законодательно установлены ограничения «на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории».

Кроме того, по информации журналистов, Тупицкий не отразил информацию о приобретении участка в своей декларации об имуществе и доходах в декларациях за 2018 и 2019 гг.

Они разыскали продавца участка. Оказалось, что участки Рисятова и Тупицкого расположены рядом. Он объяснил, что соглашение имело фиктивный характер по причине неправильного разграничения земельных участков. Поэтому они с Тупицким договорились оформить соглашение «купли-продажи» по российскому законодательству, хотя по факту «продажи не было».

Особняк главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в аннексированном Россией Крыму

Как объясняют юристы, если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как подарок, который судьям запрещено получать от третьих лиц.

При этом, по данным директора агентства недвижимости «Статус» (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию в пресс-службе КСУ заявили, что «все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании главы КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации».

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Тэги: Крым, коррупция, Россия, Конституционный Суд Украины, политика, вилла, криминал, декларация о доходах, аннексия, новости Украины, Александр Тупицкий, Кореиз, Владимир Рисятов

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