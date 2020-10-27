В украинских кинотеатрах покажут сборник жутких триллеров

С 29 октября в кинотеатрах стартуют показы жуткого сборника триллеров «Best Thriller Shorts». Возрастное ограничение на просмотр- 16+.

Заявленные страны: Дания, Франция, Испания, Австрия. Год производства фильмов: 2019, 2020. Хронометраж: 1:15:44. Язык: озвучено на украинском языке

В анонсе организаторов фестиваля говорится: «Хэллоуин подкрадывается со спины и хватает тебя за плечи ледяными руками. Он скрывает зловещую улыбку под маской и медленно ведет тебя в темное помещение. Вдруг ты слышишь страшный крик. Откуда он доносится? Ты собираешься бежать, но Хэллоуин сажает тебя в мягкое кресло и крепко сжимает твое запястье. Ты хочешь кричать, а он шепчет на ухо, что тебя никто не услышит. Включается экран напротив и начинается самое страшное».

Триллеры в вашем городе можно увидеть по ссылке: http://bit.ly/bestthrilleshorts_locations

Медиапартенры фестиваля: «Фраза», Киноафиша, kinowar.com, Женский журнал ХОЧУ.ua, Delo.ua, Na chasi, .Yabl, Starway Magazine, Вокруг Света, Сайт Киева 44.ua, Woman Magazine, PlayUA.