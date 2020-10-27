Мы должны быть достойны героизма наших мужчин, – армянский дизайнер

Дизайнер из Еревана, творчество которой привлекло внимание средств массовой информации сразу трех стран, в дни эскалации в Карабахе, как и многие женщины сегодня в Армении и диаспоре старается быть полезной защитникам отечества, переселенцам, раненым и нуждающимся.

В интервью AnalitikaUA.net она рассказала о своих подходах к вопросам предоставления помощи вынужденным переселенцам из Карабаха, деятельности волонтерских групп, введении эмбарго на ввоз товаров из Турции и их замене.

Рассказывая о координации помощи вынужденным переселенцам дизайнер указала необходимые шаги для большей эффективности.

«В первые дни войны мы получали информацию о тех, кто переехал из Арцаха и их потребностях из социальных сетей, от знакомых и друзей.

Первостепенными вопросами естественно были — обеспечение людей жильем, теплой одеждой и едой. Кстати эти вопросы сейчас очень эффективно решают фонды «Հոգ տար» («Позаботься»), «Спеши к добру» и Союз армян Украины, который создал специальный штаб для целенаправленного и точного распределения помощи из Украины.

«Думаю, сейчас все эти проблемы надо решать централизованно», — подчеркнула она, добавив, что с 27 сентября ее творческая студия была либо закрыта, либо служила временным складом. «Недавно я поняла, что смогу сделать для родины куда больше если займусь тем делом в котором я профессионал . Отныне 50% выручки от каждой покупки MargoFashion будет перечисляться нашей армии. Уже есть подарочные карты на 30, 40, 50 и 75000 драмов, и 50% прибыли я также буду перечислять в Фонд».

Обращаясь к вопросу введения эмбарго на ввоз товаров из Турции, Маргарита Петросян подчеркнула, что и раньше с турецкими тканями не работала. «Импорт тканей от известных европейских производителей в Армении давно налажен, сама я привозила замечательные индийские хлопчатобумажные ткани из ОАЭ. Кроме очевидных плюсов в виде качества выработки и окраски тканей, они часто дешевле турецких», — подчеркнула дизайнер.

Маргарита Петросян также рассказала о своем видении роли женщин, о том, насколько важной роль женщин во время войны. «Я много думала об этом. Сегодня как никогда мы должны в быть выдержанны в словах и поступках, отбросить лишние эмоции страхи ,сохранять хладнокровие , ясный ум и очень много работать . Мы обязаны быть достойны героизма наших мужчин. У нас у всех одна цель, один путь — к Победе — подытожила дизайнер, директор Margo Fashion Маргарита Петросян.