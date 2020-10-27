В России вводят тотальный масочный режим

Главное: Жителей России обязали носить маски. Решение принял Роспотребнадзор.

Детали: Всех жителей РФ обязали носить медицинские маски из-за пандемии коронавируса. Данное решение принял Роспотребнадзор.

Сообщается: «Граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более пятидесяти человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах».

Информируется: «Все регионы должны проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения».

Постановление вступает в силу со среды, 28 октября.

Добавим, что коронавирусом в РФ заразились уже более 1,5 миллионов человек, а жертвами заразы стали примерно 26,3 тысячи людей.

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