Знаменитая российская певица, некогда поддержавшая Украину, заразилась коронавирусом

Главное: Известная российская рок-певица Земфира заразилась коронавирусом. По данным соцсетей, на данный момент она пребывает на домашнем карантине.

Детали: У российской рок-певицы Земфиры обнаружили коронавирус. Как сообщает канао Mash в Telegram, исполнительница сама обратилась к врачам и сдала тест. 26 октября он дал позитивный результат.

При этом, как утверждается, Земфиру не госпитализировали. По рекомендациям врачей артистка осталась на домашнем карантине.

В тему: В июле 2015 года Земфира вошла в белый список иностранных деятелей культуры, которые выступили в поддержку Украины.

В марте 2016 года на концерте в Вильнюсе она попросила фанатов убрать флаг Украины.

Осенью 2019 года она удивила фанатов опубликовала совместное фото с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и его семьей, поздравив его с днем рождения.