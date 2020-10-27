Под Киевом произошло смертельное ДТП с политическим окрасом

Главное: Смертельное ДТП произошло в Киевской области. В аварию попала машина с членами ТИК.

Детали: В понедельник, 26 октября, днем на трассе Немешаево – Козинцы (Киевская область) произошло смертельное ДТП. Местная полиция сообщает, что в аварию попала машина, в которой ехали члены территориальной избирательной комиссии.

Правоохранители говорят: «Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ».

Также они информируют: «От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести».

Кроме этого известно, что копы уже открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает.