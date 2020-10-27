Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Под Киевом произошло смертельное ДТП с политическим окрасом

Под Киевом произошло смертельное ДТП с политическим окрасом

Александр Панько
27.10.20 12:02
700
Под Киевом произошло смертельное ДТП с политическим окрасом

Главное: Смертельное ДТП произошло в Киевской области. В аварию попала машина с членами ТИК.

Детали: В понедельник, 26 октября, днем на трассе Немешаево – Козинцы (Киевская область) произошло смертельное ДТП. Местная полиция сообщает, что в аварию попала машина, в которой ехали члены территориальной избирательной комиссии.

Правоохранители говорят: «Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ».

Также они информируют: «От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести».

Кроме этого известно, что копы уже открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает.

Тэги: ДТП, полиция, общество, авария, транспорт, Киевская область, местные выборы, новости Украины, Выборы-2020

Комментарии

Статьи

27.10.20 09:30

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.10.20 08:55

«Динамо» – «Александрия»: разве это не заслуженная победа?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика
26.10.20 22:17

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Автор: MIGnews.com.ua

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Газ для украинцев резко вырос в цене

Газ для украинцев резко вырос в цене
27.10.20 07:31
2426
Последние новости
27.10.20 15:12

На Солнце кое-что произошло
27.10.20 15:08

В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине
27.10.20 14:48

В ВОЗ объявили о неэффективности закрытия школ во время пандемии коронавируса
27.10.20 14:47

Митрополит Онуфрий рассказал о значении 30-летия Грамоты Патриарха Алексия о даровании самостоятельности УПЦ
27.10.20 14:05

В России вводят тотальный масочный режим
27.10.20 13:51

В НАТО озвучили условия для Украины
27.10.20 13:09

Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Фото и Видео
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Виталий Кличко сделал экстренное обращение в день выборов
Появилось видео, как голосовал Зеленский
Появилось видео, как голосовал Зеленский
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.