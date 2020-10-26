К октябрю в украинском бюджете образовалась многомиллиардная «дыра»

Главное: По состоянию на сентябрь 2020 года дефицит Государственного бюджета Украины превышает 81 млрд гривен.

Детали: За 9 месяцев текущего года Государственный бюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 млрд грн. Как сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы, дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн. В частности, доходы госбюджета за указанный период составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду — 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.

При этом, расходы составляют 843,253 млрд грн, по общему фонду — 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Отмечается, что за 9 месяцев года заимствования составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние — 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

В то же время погашения за этот период составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние — 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

По данным Госказначейства, приватизация принесла 1,9 млрд грн.

В тему: 14 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год.

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