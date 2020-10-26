Главные новости за 26 октября 2020 года

— В местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.
— По результатам обработки 74% анкет, большинство граждан, принявших участие в опросе по инициативе президента Владимира Зеленского, ответили утвердительно на все 5 вопросов.
— Всенародный опрос по инициативе президента Украины Владимира Зеленского провела компания «Зе Медиа» на средства спонсоров партии «Слуга народа».
— Официальные результаты выборов городского головы Киева будут объявлены не позднее 6 ноября.
— По результатам местных выборов, бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский, приговоренный к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство, победил в качестве головы объединенной территориальной громады недалеко от места убийства.
— В день выборов на участках было зафиксировано более 5 тысяч нарушений. Некоторые из них оказались довольно необычными.
— В Луцке наблюдатель от партии «Сила и честь» выпрыгнул в окно после закрытия участка.
— Коронавирус атаковал киевского «Динамо». Заболели два лидера команды.
— В Беларуси началась общенациональная забастовка, организованная оппозицией после того как истек срок ультиматума избранному президенту Александру Лукашенко.
— Благодаря Гондурасу в начале следующего года вступит в силу Договор ООН о запрещении ядерного оружия. На данный момент документ подписали уже 50 государств. Однако среди них нет США, России, Китая, Великобритании и Франции.
— Почему многие люди переносят коронавирус бессимптомно? Ответ дали ученые.