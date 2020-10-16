На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в Украину идут четыре штамма гриппа

Главное: На фоне стремительно ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил о том, что в Украине в этом году также ожидаются четыре штамма гриппа. В таких условиях он призвал приготовить достаточное количество койко-мест для детей.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что в условиях сезонного роста количества больных гриппом, которое происходит на фоне эпидемии коронавирусной болезни, больницы должны обеспечить необходимое количество в первую очередь детских коек. Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом он заявил на селекторном совещании с главами областных государственных администраций по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции 16 октября.

Данилов подчеркнул, что в соответствии с прогнозами Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа, и напомнил, что в последние годы среди госпитализированных с диагнозом «грипп» 65% составляли дети.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в стране в целом и в каждой области. По его словам, сегодня зафиксирован очередной рекорд — почти 6000 больных за сутки.

Всего же с начала эпидемии в Украине зафиксировано 287231 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 5408 — летальные, 121919 пациентов выздоровели. Проведено 2729496 тестирований методом ПЦР.

В тему: По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на следующей неделе в Украине должен появиться препарат для лечения коронавирусной болезни ремдесевир. Однако его эффективность на данный момент не доказана.